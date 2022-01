Babyleiche in Müllcontainer in Gefängnis: 21 Festnahmen in Mexiko

Eine neue Direktorin habe bereits die Arbeit aufgenommen, sagte Gouverneur Miguel Barbosa in einer Pressekonferenz am Dienstag. Das drei Monate alte Kind war den Ermittlungen zufolge auf einem Friedhof in Mexiko-Stadt ausgegraben und in das Gefängnis der gut 100 Kilometer entfernten Stadt Puebla gebracht worden. Die Hintergründe blieben zunächst unklar.