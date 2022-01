PCR-Kit-Zulieferer klagte HG Lab Truck: Zivilverfahren vorerst ruhend gestellt

"Es wurde verhandelt", wusste Stutter, "dass die Parteien nun einen Ruhendantrag stellen kann bedeuten, dass eine Einigung erzielt wurde". Denkbar sei aber auch, dass die Parteien sich noch nicht geeinigt haben, und mehr Zeit brauchen. "Das wissen aktuell nur die Parteien". Das Zivilverfahren könne jedenfalls in frühestens drei Monaten wieder aufgenommen werden, erklärte Stutter.

Bei der Zivilklage des einstigen Salzburger Zulieferers der HG-PCR-Kits ging es ans Eingemachte – die TT berichtete. So stellt die Biotech-Firma offene Forderungen von bis zu 2,43 Millionen Euro in den Raum, wollte die „Lab Truck“ als hundertprozentige Tochter der HG Pharma GmbH aus prozessökonomischen Gründen aber erst einmal "nur" auf 963.676 Euro klagen. Trotz Mahnungen habe die Lab Truck die Rechnungen für die gelieferten PCR-Kits und Geräte nur in Teilbeträgen beglichen.