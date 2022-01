Gesundheitsminister Mückstein kündigt Ausbau der Primärversorgung an

Ursprünglich war geplant, bis 2021 75 PVE zu errichten, dieses Ziel wurde deutlich verfehlt. Bis jetzt gibt es in ganz Österreich nur 33 PVE, die in Form von Zentren und Netzwerken für Allgemeinmedizin organisiert sind. Beim Besuch eines neuen Zentrums in Wien verkündete Mückstein nun ein neues Ziel: In den nächsten Jahren soll es insgesamt 90 PVE geben.