Gefahrgut-Einsatz am Innsbrucker Technik-Campus, Mitarbeiter in Klinik gebracht

Innsbruck – Ein Brandmeldealarm am Technik-Campus der Uni Innsbruck rief am Dienstagvormittag die Berufsfeuerwehr auf den Plan. Wie der für die Sicherheit in Innsbruck zuständige Vizebürgermeister Johannes Anzengruzber in einer Aussendung mitteilte, war es bei einem Absaugegerät eines 3D-Druckers in einem Labor im Erdgeschoss der Fakultät für Technische Wissenschaften zu extremer Rauchentwicklung gekommen. Daraufhin wurde das Gebäude evakuiert.