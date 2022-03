Tirol-Wahlen 2022 Blog

Michaela Ofner und Christian Köfler werben derzeit noch fieberhaft um jede Wählerstimme. Die Stichwahl in Haiming werde eine enge Kiste. Kurz vor der Stichwahl die Kehrtwende in Weer. Bürgermeister Markus Zijerveld will das umstrittene Siedlungsprojekt „Archenwald“ aus dem Raumordnungskonzept wieder herausnehmen. Am Sonntag steht mit den Bürgermeister-Stichwahlen das Finale der Tiroler Gemeinderatswahlen 2022 am Programm.