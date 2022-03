Tirol-Wahlen 2022 Blog

Mit Spannung wird das Ergebnis der Überprüfung der Gemeinderatswahlen in Kufstein erwartet. Wie berichtet, hatte die Liste „Menschen Freiheit Grundrechte“ (MFG) eine Untersuchung der Bezirkswahlbehörde verlangt, da ihr auf das dritte Mandat nur eine Stimme fehlt. In Schwendt geht unterdessen der Streit zwischen altem und neuem Bürgermeister weiter. Am Sonntag steht mit den Bürgermeister-Stichwahlen das Finale der Tiroler Gemeinderatswahlen 2022 am Programm.