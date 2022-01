46 Tote durch Tropensturm „Ana“ in Westafrika

Antananarivo – Beim Durchzug des Tropensturms „Ana“ sind in drei Ländern Ostafrikas mindestens 46 Menschen ums Leben gekommen. Am schwersten war der Inselstaat Madagaskar betroffen, wo nach Angaben der dortigen Behörden vom Dienstag 39 Menschen durch das Unwetter starben und fast 65.000 weitere obdachlos wurden. Aus Mosambik wurden drei Todesopfer gemeldet, aus dem Nachbarstaat Malawi vier.

Am Montag traf "Ana" auf das afrikanische Festland und sorgte auch in Mosambik für schwere Regenfälle. Die Katastrophenschutzbehörde meldete am Dienstag drei Tote und etwa 50 Verletzte. Die Regierung und UN-Organisationen schätzten, dass in drei Provinzen insgesamt 500.000 Menschen betroffen sein könnten.