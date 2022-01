Gutscheinaktion „Kitz-Zehner“ ist auf Erfolgskurs

Kitzbühel – An die 27.000 „Kitz-Zehner“ wurden im ersten Jahr seit der Einführung im Dezember 2020 gekauft, was einem Kaufkraft-Volumen für Kitzbühel von 270.000 Euro entspricht. Um die lokale Wirtschaft zu unterstützen und zugleich die Kaufkraft in der Stadt in dieser schwierigen Zeit zu stärken, startete die Stadtgemeinde Kitzbühel vor gut einem Jahr die „Kitz-Zehner“-Einkaufs- bzw. Gastronomie-Gutscheinaktion für Kitzbühel. „Der große Erfolg bestätigt die Aktion. Diese wird natürlich fortgesetzt und ausgebaut“, zieht Bürgermeister Klaus Winkler Bilanz. Nun gilt es die Gutscheine bei den Kitzbüheler Betrieben einzulösen.