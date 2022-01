ÖVP-U-Ausschuss: Erster Zeuge Nehammer und Pilz in neuer Rolle

Wien – Der Untersuchungsausschuss, ein „Tribunal“? Am Wochenende hatte ÖVP-Chef Bundeskanzler Karl Nehammer diesen in seiner Partei oft gehörten Vorwurf in einem Interview wiederholt. Nun ist klar, dass er im neuen ÖVP-U-Ausschuss als erste Auskunftsperson auftreten muss. Ebenfalls auf der Ladungsliste für die erste Befragungsrunde am 2. März stehen der Investor Siegfried Wolf oder Ex-Staatsholding-Vorstand Thomas Schmid.