Zahl der Alpintoten in Tirol steigt wieder, mehr Unfälle im Sommer

Innsbruck – Die Corona-Pandemie wirkt sich auf alle Lebensfelder aus – so auch auf das Unfallgeschehen im Gebirge. Das spiegelt sich nicht zuletzt in der gestern vom Kuratorium für Alpine Sicherheit veröffentlichten Unfallstatistik für das letzte Jahr wider. So haben die Einreise- und Ausgangsbeschränkungen vergangenes Jahr wesentlich dazu beigetragen, dass die Zahl der Unfälle in den Bergen zurückgegangen ist – von österreichweit knapp 8000 im Jahr 2020 auf rund 6000. Die Zahl der tödlich Verunglückten dagegen stieg von 261 auf 272. Damit nähert sich der Wert langsam wieder dem langjährigen Mittel von zehn Jahren an, das bei 286 Toten pro Jahr liegt. In Tirol starben bei Alpinunfällen 97 Menschen, im Jahr zuvor waren es 88. Auch bei der Gesamtzahl der Alpinunfälle ist Tirol mit 2275 Unfällen Österreichs Spitzenreiter.