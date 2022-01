Das „FPÖ“ ist aus der Liste des Jochberger Bürgermeisters verschwunden

Jochberg – Ein blauer Bürgermeister – damit sorgte im Jahr 2016 Jochberg für Schlagzeilen. Damals trat Günter Resch mit der FPÖ als Bürgermeisterkandidat an und konnte die Wahl für sich entscheiden. In den sechs Jahren hat sich viel getan: So ist das „FPÖ“ aus seiner Liste verschwunden und auch Resch selbst ist nicht mehr Mitglied der FPÖ. Er tritt nun zur Wiederwahl mit einer unabhängigen Liste mit dem Namen „Zsommhoit’n für Jochberg – Günter Resch“ an.