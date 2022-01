„Serge“ von Yasmina Reza: Familiengefrotzel in Auschwitz

Dass Auschwitz zum viel- und bisweilen unreflektiert besuchten Museum geworden ist, kann verstören. Ein Ort der Erinnerung an das – mit Primo Levi gesprochen –, „was möglich war und daher möglich bleibt“, ein Mahn- und Denkmal ist der musealisierte Schrecken trotzdem – selbst wenn manche in Flip-Flops vor den Gaskammern für Instagram posieren.

In Romanen jüngeren Datums ist der Besuch von Gedenkstätten gern ein Vehikel, um anderes zu verhandeln: In Johanna Adorjáns „Geteiltes Vergnügen“ (2016) etwa, sucht ein polyglottes Bobo-Pärchen in Auschwitz nach Auswegen aus seiner emotionalen Misere. Es passt also recht gut, dass Adorján kürzlich die französische Bestsellerautorin Yasmina Reza zum Interview für die Süddeutsche Zeitung getroffen hat.