Der Mensch ist doch kein Denk-Faultier: Studie stellt Schulnoten-System infrage

Wien – Menschen sind denkfaul. Dies ist keine überspitze Feststellung, sondern bisher eine wissenschaftliche Erkenntnis: Momentan sei die vorherrschende Sichtweise in der Kognitionspsychologie, dass Menschen bestrebt sind, "Anstrengung zu vermeiden", sagte die Psychologin Veronika Job von der Uni Wien. Ihre neue Studie jedoch deutet etwas anderes an.

"Wir haben diese Annahme kritisch hinterfragt und uns auf frühere Arbeiten der Lernpsychologie bezogen," so Psychologin Job. Für die Studie mit Kolleginnen und Kollegen der TU Dresden im Fachmagazin "PNAS" habe man an Versuchspersonen im Labor etwa mit Elektrokardiographie (EKG) gemessen, wie sehr sie sich beim Lösen von Aufgaben anstrengten. Hier gibt es bereits wissenschaftliche Erkenntnisse, dass solche Messungen nicht nur körperliche, sondern auch mentale Anstrengung abbilden. In der Versuchsgruppe wurden die Personen ihrer Anstrengung nach belohnt, in der Kontrollgruppe rein zufällig.