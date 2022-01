Bett stand plötzlich in Flammen: Feuerwehreinsatz in Götzens

Götzens – Die Feuerwehr wurde am Mittwoch gegen 3.45 Uhr zu einem Zimmerbrand in Götzens gerufen. Der 68-jährige Bewohner hatte laut eigenen Angaben das Schlafzimmer kurz verlassen und als er zurück kam, sei das Bett in Flammen gestanden. Der Mann konnte das Gebäude selbstständig verlassen und die Einsatzkräfte alarmieren. Er wurde zur Abklärung einer möglichen Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Hall gebracht.