Kokain sichergestellt: Zwei Bodypacker in Klagenfurt festgenommen

Klagenfurt – Zwei Männer, die Kokain mittels Bodypacking nach Österreich geschmuggelt haben sollen, sind jetzt in Klagenfurt festgenommen worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, haben der 26-jährige Österreicher und der 49-jährige Spanier die Drogen aus Spanien geholt und in Klagenfurt gestreckt und verkauft. Bei einer Hausdurchsuchung wurden 365 Gramm Kokain und ein fünfstelliger Bargeldbetrag sichergestellt, die beiden Männer wurden in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. (APA)