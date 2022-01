Langes Warten auf Therapieplätze für junge Tiroler mit psychischen Problemen

Innsbruck – Die Innsbrucker Adoleszenz-Tagesklinik, in der zwölf Therapieplätze für Personen im Alter von 16 bis 25 Jahren zur Verfügung stehen, hat wegen Corona einen Anstieg von psychischen Erkrankungen wie etwa Depressionen, Ess- oder Angststörungen verzeichnet. "Derzeit stehen 15 Personen auf der Warteliste und wir können erst im April wieder Patienten aufnehmen", sagte Kathrin Sevecke, Direktorin der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Innsbruck und Hall.

Das liege auch beispielsweise daran, dass das für das Erwachsenwerden so wichtige "Ablösen aus familiären Strukturen" derzeit deutlich erschwert sei, betonte sie am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Außerdem gehe es in dieser Zeit des Heranwachsens etwa für Studierende auch darum, "reale Erfahrungen zu machen" und nicht lediglich in Online-Vorlesungen zu sitzen. Vor allem Jugendliche und junge Erwachsene, die vor der Pandemie schon wenig Stabilität und innere Stärke aufgewiesen hätten, würden deshalb zunehmend "kippen" und verstärkt mit "emotionalen Schwierigkeiten" auffällig werden, so Sevecke.