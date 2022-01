Vorwürfe gegen Produktionsfirma für ORF wegen „Schmalz“-Kosten

Worum es sich bei "Schmalz" handelt, könne er nur mutmaßen, schließlich lägen ihm die internen Dokumente von damals nicht vor. Es dürfte sich laut Trenz, der auch mit dem ehemaligen Geschäftsführer in dieser Angelegenheit sprach, um "Gedankenspiele" in einer frühen Phase handeln. Thomas Brezina selbst sei der "kreative Kopf des Unternehmens", hatte und habe mit den Zahlen "keinerlei Berührungspunkte".

Die FPÖ forderte unterdessen vom ORF mit externen Wirtschaftsprüfern schnellstmöglich volle Transparenz. "Wollte man Brezinas Firma mit diesem ,Schmalz ́, wie die Beträge in den Unterlagen benannt wurden, auffetten oder gab es etwa Kick-back-Zahlungen, eventuell zu Verantwortlichen des ORF? All diesen Verdachtsmomenten muss umgehend nachgegangen werden, das ist die erste Pflicht gegenüber den Gebührenzahlern", so FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker in einer Aussendung. (APA)