Haus in Perchtoldsdorf eingestürzt: Keine Verletzten

In Perchtoldsdorf ist am Mittwoch ein Einfamilienhaus eingestürzt.

Perchtoldsdorf – In Perchtoldsdorf in Niederösterreich ist am Mittwochvormittag ein Einfamilienhaus eingestürzt. Im Zuge von Bauarbeiten auf dem Nachbargrundstück sollte laut Polizei eine angrenzende Seitenwand des Gebäudes unterfangen, also abgesichert, werden. Dabei wurde diese instabil und bekam Risse. Die 79-jährige Bewohnerin wurde durch Mitarbeiter der Baufirma rechtzeitig in Sicherheit gebracht, wenig später kam es zum Einsturz. Weder Baggerfahrer noch die Frau wurden verletzt.