„Orange is the New Black"-Schauspielerin Kates ist tot

New York – Die aus Serien wie „Seinfeld" oder „Orange is the New Black" bekannte US-Schauspielerin Kathryn Kates ist tot. Kates sei im Alter von 73 Jahren an Lungenkrebs gestorben, berichteten US-Medien am Mittwoch unter Berufung auf ihre Schauspiel-Agentur. Die 1948 in New York geborene Schauspielerin hatte in den 70er-Jahren ein Theater in Los Angeles mitgegründet und danach jahrzehntelang Rollen in Film, Fernsehen und Theater gespielt. (APA/dpa)