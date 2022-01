Fed-Chef Powell rechnet mit Leitzinserhöhung im März

Washington – Die US-Notenbank Federal Reserve steuert auf eine erste Zinsanhebung in der Coronapandemie zu. Angesichts einer Inflation von deutlich über zwei Prozent und eines starken Arbeitsmarkts sei eine Zinsanhebung bald angebracht, teilte die Fed am Mittwoch nach ihrer Zinssitzung in Washington mit. Fed-Chef Jerome Powell präzisierte nach der Sitzung, dass die Leitzinserhöhung im März erfolgen werde, „wenn die Bedingungen unverändert bleiben".