Welthandelsorganisation billigt chinesische Strafzölle gegen USA

Der Kern des jahrzehntealten Streits dreht sich um die Frage, ob die USA Unternehmen, an denen der chinesische Staat beteiligt ist, als Firmen unter staatlicher Kontrolle werten darf.

Damit kann die Regierung in Peking einen weiteren Erfolg bei der Genfer Handelsorganisation verbuchen. Im November 2019 sprach die WTO China das Recht auf Vergeltungszölle in Höhe von 3,58 Mrd. Dollar zu, nachdem sie die Art und Weise beanstandet hatte, wie die US-Regierung den Vorwurf begründete, chinesische Produkte würden in den USA zu Dumpingpreisen angeboten.