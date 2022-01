Reuttener Kaufleute bekamen „Booster“ aus der Region

Reutte – Gelebte Solidarität – das durften die Mitglieder der Reuttener Kaufmannschaft in der Vorweihnachtszeit erfahren. Die Geschäfte gingen wegen Lockdown und 2-G-Regelung richtig schlecht. Indikator dafür waren die Lose der Weihnachtsaktion, die bei einem Kauf ab 20 Euro an Kunden ausgegeben werden. „Die Zahl der Lose bis Mitte Dezember war so gering, dass einem zum ,Plärren‘ war“, sagt Obmann Christian Senn. Dann griffen Unternehmen aus dem gesamten Bezirk ein. Statt Corona-bedingt abgesagter Weihnachtsfeiern kauften sie Kaufmannschaftsgutscheine für ihre Mitarbeiter. Auch Private erwarben eine enorme Zahl und plötzlich wurde sogar das Rekordergebnis von 2019 übertroffen. Auch die Mitgliederzahl in der Vereinigung stieg in der Pandemie von 140 auf 180.