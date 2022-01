Bei der Mobilität dreht sich die Innsbrucker Politik weiter im Kreis

Die aktuelle Stunde, Titel: „Sind die Autofahrer wirklich das Letzte in Innsbruck?“, bewegte sich auf den altbekannten Parteilinien. Depaoli ließ kein gutes Haar an der Verkehrspolitik der Grünen und attackierte einmal mehr Schwarzl und brachte diesbezüglich auch einen Misstrauensantrag gegen die Verkehrsstadträtin ein. Dieser wird dann erst in einem Monat behandelt. In seiner gewohnten Manier ließ Depaoli dann aufhorchen. „Bei der nächsten Wahl haben wir vielleicht die Stärke eines Stadtsenatssitzes und dann möchte ich gerne das Verkehrsressort übernehmen.“