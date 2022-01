Adoleszenz-Tagesklinik bietet Hilfe in der Übergangskrise

In welche Richtung geht’s? Der Weg ins Erwachsenenalter ist kein leichter und oftmals von Krisen gepflastert.

Innsbruck – Seit einem Jahr gibt es an der Innsbrucker Psychiatrie II Österreichs einzige Tagesklinik für Adoleszenz. Ziel ist es, jungen Menschen von 16 bis 25 Jahren in Entwicklungskrisen zu helfen, die oft in der Übergangszeit zum Erwachsenenalter entstehen (die TT berichtete).