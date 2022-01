„Licorice Pizza“ im Kino: Lakritze auf der Pizza

Der oft nur P.T.A. genannte Regisseur, selbst Jahrgang 1970, entführt uns genau in diese Zeit. Nach dem 70er-Porno-Milieu von „Boogie Nights“ (1997) und der Thomas-Pynchon-Detektiv-Story „Inherent Vice“ (2014) fließt diesmal kein Blut.

Im Zentrum steht Gary Valentine. Er ist Schauspieler, ein liebenswerter Showman und unternehmerischer Hans-Dampf-in-allen-Gassen mit einnehmender Persönlichkeit. Und er ist erst 15 Jahre alt. Das hindert ihn nicht daran, mit der zehn Jahre älteren Alana Kane zu flirten, die an seiner Schule bei den Jahrgangsfotos assistiert. Sie ist amüsiert von diesem über-selbstbewussten, frechen, pickeligen Jugendlichen, begleitet ihn zum Abendessen und als erwachsene Begleitperson zu einem Fernsehdreh nach New York. Eine ebenso ungleiche wie unschuldige Freundschaftsbeziehung mit unklarem Ausgang bahnt sich an.