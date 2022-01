Salzburger entwickelte selbstdesinfizierende Hülle für FFP2-Masken

Hallein – Die FFP2-Maske hat sich neben Impfung und Kontaktbeschränkungen als wichtigstes Instrument in der Pandemie-Bekämpfung erwiesen. Sie ist aber ein Einwegprodukt, eine Tragezeit über wenige Stunden hinaus wird nicht empfohlen. Kaum ein Nutzer dekontaminiert benutzte Masken bei 80 Grad im Backrohr oder einer Woche in der Raumluft. Wer sie regelmäßig austauscht, produziert Müll. Ein Salzburger Unternehmer will das ändern und setzt dabei auf die desinfizierende Wirkung von Kupfer.