Faktencheck: Virales Video von Sportlern zeigt keine Todesfälle

Ein viraler Video-Zusammenschnitt auf Facebook (1/siehe Quellen-Verzeichnis am Ende des Artikels) soll angeblich zahlreiche Sportler zeigen, die "plötzlich und unerwartet" gestorben seien. Solche vermeintlichen Todesfälle werden häufig mit der Corona-Impfung in Verbindung gebracht. Auch in diesem Fall bringen Social Media-User die Fälle in den Kommentaren mit der Impfung in Verbindung. Was ist dran an den Behauptungen?