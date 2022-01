Long-Covid-Betroffene schlagen Alarm: „Keine öffentlich finanzierte Anlaufstelle"

Während für Long Covid nur ein Stückwerk an Versorgung vorhanden ist, haben ME/CFS-Betroffene in ganz Österreich keine Anlaufstelle, kritisiert der Obmann der Österreichischen Gesellschaft für ME/CFS, Kevin Thonhofer. "Es gibt keine einzige öffentlich finanzierte Anlaufstelle, in der ME/CFS Betroffene diagnostiziert und behandelt werden. Wir haben nur eine Handvoll private Spezialisten, die den Bedarf bei weitem nicht decken können", erläuterte er.

Kritik üben die beiden Patientenorganisationen auch an der Long-Covid-Leitlinie für Ärztinnen und Ärzte. "Schon in der Kurzversion der Leitlinie wurde die Möglichkeit einer Chronifizierung von Long Covid nicht ausreichend dargestellt. Stattdessen wurde vor allem darauf verwiesen, dass Long Covid 'selbstlimitierend' sei und dass Betroffenen nur abwarten müssen. Wir sehen aber in unserer täglichen Arbeit, dass es sehr viele Betroffene gibt, die seit mehr als einem Jahr mit schweren Langzeitfolgen von Covid kämpfen. Die werden in der Leitlinie nicht abgebildet", betonte Preller.