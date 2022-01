Nestle will Kakaobauern für Schulbesuch ihrer Kinder bezahlen

Anstatt Felder zu bestellen, sollen die Kinder von Kakaobauern zukünftig zur Schule gehen. Nestle will bis 2030 1,25 Mrd. Euro in nachhaltige Kakao-Versorgung investieren. Auch das Image des in den letzten Jahren schwer kritisierten Großkonzerns soll damit wohl verbessert werden.