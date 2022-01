Privater „Fahrunterricht" in Stanzach: 33-Jährige drehte betrunken Runden

Sowohl am Pkw als auch am Gebäude entstand schwerer Sachschaden.

Stanzach – Eine 33-jährige Deutsche fuhr am Donnerstag gegen 3.20 Uhr mit einem Auto mehrmals um ein Firmengebäude in Stanzach. Der 31-jährige Pkw-Besitzer aus Deutschland befand sich am Beifahrersitz und gab der Frau "Fahrunterricht". Die 33-Jährige besitzt keinen Führerschein, beide Personen waren laut Polizei alkoholisiert.