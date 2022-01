Nach Herzinfarkt: Implantierbarer Monitor erkennt Komplikationen

In der wissenschaftlichen Studie spürte das Gerät bei 60 von 201 Patienten schwere, meist jedoch asymptomatische Rhythmusereignisse auf.

Innsbruck – Gute wissenschaftliche Nachrichten gibt es für Menschen nach einem überstandenen Herzinfarkt: Ein kleiner, implantierbarer Monitor unter der Haut erkennt bei Patienten nach einem Herzinfarkt frühzeitig Vorboten gefährlicher Komplikationen, informierte die Medizinische Universität Innsbruck am Mittwoch.

Die Studie von Axel Bauer, Direktor der Universitätsklinik für Innere Medizin III an der Med Uni Innsbruck bezieht sich auf Daten aus 33 Herzzentren in Deutschland und Österreich. Sie habe gezeigt, dass das Implantat der herkömmlichen Nachsorge deutlich überlegen ist. Gewöhnliche Nachsorgeuntersuchungen können drohende Komplikationen wie akute Herzschwäche, Herzrhythmusstörungen oder erneute Herzinfarkte oft nicht rechtzeitig erkennen, so Bauer und sein Team. Das Fachjournal Lancet Digital Health veröffentlichte die Forschungsarbeit.