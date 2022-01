Seefeld – Am Donnerstag kurz vor 14 Uhr wollte ein 52-Jähriger ín Seefeld mit seinem Auto von der Münchner Straße in die Olympiastraße einfahren. Vor dortigen Rechtskurve überquerte gerade ein 46-Jähriger die Straße. Der Fußgänger wurde von dem Wagen erfasst. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in die Klinik Garmisch-Partenkirchen eingeliefert. (TT.com)