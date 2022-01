In Koffer versteckte Kinderleiche in Schuttcontainer entdeckt

Symbolfoto. © AFP

Paris – Die Leiche eines zehnjährigen Kindes ist im Großraum Paris in einem Koffer in einem Schuttcontainer entdeckt worden. Nach der 33 Jahre alten Mutter des Kindes werde gefahndet, teilte die Staatsanwaltschaft in Meaux am Donnerstag mit. Der Bursche wies etliche Stichverletzungen auf.

Der Vater habe seine Frau und das Kind am Mittwochabend als vermisst gemeldet, als er von der Arbeit nach Hause kam und beide verschwunden waren. Die Polizei stellte in der Wohnung in der Ortschaft Ferrières-en-Brie Blutspuren sicher, die auf ein Verbrechen hindeuteten.