Erste Präsidentin von Honduras tritt inmitten von Krise Amt an

Tegucigalpa – Als erste Frau ist Xiomara Castro als Präsidentin von Honduras vereidigt worden. Zusammen mit ihrem Ehemann, dem 2009 aus dem Amt geputschten Ex-Präsidenten Manuel Zelaya, fuhr die linke Politikerin am Donnerstag in einem offenen Wagen an jubelnden Menschenmengen vorbei in das Nationalstadion in der Hauptstadt Teguicalpa ein. Vor einem großen Publikum und in Anwesenheit ausländischer Gäste, darunter US-Vizepräsidentin Kamala Harris, nahm eine Richterin Castro den Amtseid ab.