18-jähriger Skifahrer stürzte in Kaltenbach in Bachbett: schwer verletzt

Kaltenbach – Eine Schülergruppe war am Donnerstag im Skigebiet Kaltenbach auf den Pisten unterwegs. Gegen 11.20 Uhr fuhr ein 18-Jähriger aus der Gruppe sehr schnell talwärts. Bei der Einmündung in eine weitere Piste geriet der junge Skifahrer – der einen Helm trug – über den Pistenrand hinaus. Laut Polizei stürzte er etwa zehn Meter weiter und sechs Meter tief in ein Bachbett. Dort blieb der Schüler schwer verletzt liegen.