Kardinal Marx zu Bericht: „Dunkle Seite der Kirche gehört zur Realität“

Für viele sei die Kirche zu einem „Ort des Unheils, nicht des Heils, zu einem Ort der Angst, nicht des Trostes“ geworden. Diese dunkle Seite gehöre zu einem realistischen Blick auf die Kirche von heute. Mit dem selbst in Auftrag gegebenen Gutachten „lassen wir uns einen Spiegel vorhalten, und wir halten dem stand, was wir sehen, und relativieren es nicht“, betonte Marx: „Das gilt auch für mich persönlich.“ Er werfe sich vor, noch immer nicht die Perspektive der Opfer in ausreichendem Maß übernommen zu haben.

Die persönliche und institutionelle Verantwortung habe er schon in seinem Rücktrittsgesuch an Papst Franziskus im vergangenen Jahr betont. „Das Angebot war ernst gemeint“, aber der Papst habe entschieden, er solle weiter seinen Dienst tun. „Ich werde es tun, wenn es hilfreich ist“, sagte Marx. Statt erneut um seinen Rücktritt anzusuchen, will sich der Kardinal „weiter engagieren“, u. a. um die Aufarbeitung an den Betroffenen auszurichten. (sta)