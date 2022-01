Neues Album von Tocotronic: Heißhunger und Herzschmerz

Heute erscheint „Nie wieder Krieg“, das 13. Album der deutschen Diskurs-Pop-Heroen „Tocotronic“. © Gloria Endres de Oliveira

Von Joachim Leitner

Innsbruck – Zu den kleineren Verbrechen der Gegenwart gehört der Versuch, Schund durch anderen Schund zu veredeln: Tiefkühlpizza mit Dosenchampignons und Provence-Kraut von fragwürdiger Provenienz zum Beispiel. Man gönnt sich ja sonst nichts – und weiß es trotzdem besser. Dass nämlich dadurch nichts besser wird. Mitternächtliches Frustfressen hilft sowieso nicht. Weder gegen Heißhunger noch gegen Herzschmerz. „Keine Chance“ singt Dirk von Lowtzow. Und „Ich hasse es hier“. Das wenigstens hilft: den Unmut an der Gesamtsituation in klare Worte fassen. „Ich hasse es hier“ heißt dementsprechend auch der Song. Und er zählt zum besten, was der deutschsprachige Pop – Diskurs hin oder her – derzeit zu bieten hat. Weil er so gar nicht verzweifelt – und auch nicht sonderlich zornig klingt, sondern mit seinen schönen „A-a-a-ahhs“ fast schon übermütig. Man möchte sofort einstimmen. Oder dazu tanzen.

„Ich hasse es hier“ ist einer von zwölf Songs der neuen Tocotronic-Platte „Nie wieder Krieg“. Manche, „Hoffnung“ zum Beispiel, kennt man bereits. Die schwebende Streicher-Schwelgerei wurde 2020 vorveröffentlicht – als kleine Trostspende im ersten Pandemiefrühling. Geschrieben – darauf legt die Band um Sänger und Songtexter von Lowtzow Wert – wurden alle Songs lange bevor Corona Thema wurde als „Lieder über allgemeine Verwundbarkeit, seelische Zerrissenheit und existenzielles Ausgeliefertsein“. „Hier ist ein Lied, das uns verbindet/Und verkündet: Bleib nicht stumm/Ein kleines Stück lyrics and music gegen die Vereinzelung“, heißt es denn auch in „Hoffnung“. Aus diesen Zeilen kann man ohne Weiteres die Programmatik des ganzen Albums ableiten. Das macht schon der Opener deutlich. Und der gibt der Platte gleich ihren Namen: „Nie wieder Krieg“ handelt weder von friedensbewegtem Annodazumal noch von weltpolitischen Verwerfungen. Erzählt wird vielmehr von zwischenmenschlichen Schlachtfeldern. Und der Sehnsucht nach dem Miteinander: „Nie wieder Krieg, in dir, in uns, in mir“. Das ist natürlich Pop-Pathos. Ans Herz geht es trotzdem. Vielleicht genau deswegen.

An die ruppigeren Anfänge der inzwischen gut 30-jährigen Bandgeschichte – das erste Album „Digital ist besser“ erschien 1995 – erinnert hingegen das Geschrammel von „Komme mit in meine freie Welt“: Arne Zanks Schlagzeug prescht voraus, Rick McPhails Gitarre scheppert hinterher. Überhaupt ist das ganze Album ein Hochamt wohltemperierter Gitarrenherrlichkeit. Manchmal kracht es, mal wird selbstvergessen gezupft. Mit „Ich gehe unter“ macht Tocotronic fast schon Folk. Das Lied drauf heißt dann „Ich tauche auf“. Trotzdem muss niemand fürchten, sich in ein „Konzeptalbum“ verirrt zu haben. Alles hängt irgendwie zusammen, aber die Lieder stehen streamingtauglich für sich. Bei „Ich tauche auf“ etwa macht Tocotronic mit Anja Plaschg, sprich Soap&Skin, gemeinsame Sache. Das sphärisch-somnambule Duett über eine Nah-und-doch-so-Fern-Liebe ist zerbrechlich-zart. Und es ist so bittersüß, dass es sich als Kalorienbombe für mitternächtlichen Liebeskummer aufdrängt. Da kann die Tiefkühlpizza einpacken. Oder eben eingepackt bleiben.

Etwas (Alt-)Österreich klingt auch in „Jugend ohne Gott gegen Faschismus“ an: Ödön von Horváth tifft auf Sonic Youth und raus kommt ein Song, dessen Titel in bester Tocotronic-Manier auf ein T-Shirt gedruckt werden kann – als Parole für all jene, die Parolen mit gutem Grund misstrauen.

Dunkel und doch in klarsten Klangfarben hebt die Band auch zum „Nachtflug“ an den Stadtrand ab. Fast schon schlagerselig wankt man hinterher, kommt nicht immer mit – und dabei ins Sinnieren über rätselhaft schöne Zeilen: „Das vorletzte Glas/hab ich nicht probiert.“ Auch „Crash“ wagt sich mit hinreißend-verkopfter Lowtzow-Lyrik in die gut ausgeleuchtete Finsternis: „Ich blicke zurück/In meinen Spiegel/Die Dinge sind näher/Als sie erscheinen/Woran das liegt/Kann ich nicht sagen/An der Physik/Oder den Träumen.“ Selbst vor dem Kitsch, das beweist das finale Rührstück „Liebe“, muss niemand mehr Angst haben. Jedenfalls nicht, wenn man es wie Tocotronic versteht, Mutmacher daraus zu formen.