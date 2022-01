Pilotphase: 6,5 Millionen für fairere Gehälter

Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer arbeitet mit Ländern und IGs seit eineinhalb Jahren an einer Fair-Pay-Strategie.

Wien, Innsbruck – Kein Sprint, aber ein Marathon ist laut Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) der laufende Fair-Pay-Prozess. Seit eineinhalb Jahres werde mit Ländern und Interessengemeinschaften quer durch alle Sparten beraten, wie im Kulturbetrieb ein faireres Arbeitsumfeld zu schaffen ist, erklärt Mayer. Jetzt will der Bund einen ersten Schritt dafür setzen. 6,5 Mio. Euro an „zweckgewidmeten Fair-Pay-Zuschüssen“ stehen Fördernehmern zur Verfügung – für 2022. Angesucht werden kann ab sofort und mit einem speziellen Fair-Pay-Konzept. 2023 hofft Mayer auf eine Fortsetzung dieser Pilotphase.

Zweckgewidmet sind die Zuschüsse deshalb, weil sie konkret in Honorare und Gehälter von KünstlerInnen bzw. KulturarbeiterInnen fließen sollen. 21 Prozent zu wenig wird an diesen Stellen ausbezahlt, ergibt eine vom Ministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS) in Auftrag gegebene Befragung. Verglichen wurden reale Personalkosten mit Lohn-Empfehlungen der IGs. Noch heute sollen die Ergebnisse der Umfrage mit 200 teilnehmenden (anonymisierten) Institutionen abrufbar sein.