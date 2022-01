Wiener Seele, sonnig bis bewölkt

Drei Jahre arbeitete Gerald Votava an seinen bestechenden Nöstlinger-Songs. Im Juni gastiert er mit ihnen in Hall.

Wien – Mit dabei auf der Bühne ist Hertha mit dem roten Stern. Die Schaufensterpuppe im Blaumann, die in Christine Nöstlingers Küche wohnte, ist stumme Ohrenzeugin eines bezaubernden Konzertabends im Zeichen der österreichischen Kinderbuchautorin. „Im Moment mache ich gerade bösartige wienerische Gedichte“ erzählte Christine Nöstlinger der TT anlässlich eines Interviews zum ihrem 80. Geburtstag im Oktober 2016. Nun hat der Wiener Schauspieler, Musiker und Songwriter Gerald Votava diese, 2019 posthum bei Residenz erschienenen Verse in Töne gekleidet und die CD „A schenes Lem!“ im Rabenhof Theater präsentiert.

Walther Soyka und seine Harmonika fielen beim Konzert krankheitsbedingt aus, Votavas Stimme und Gitarre wurden daher einzig von Maria Petrovas feiner Perkussion sekundiert. Mit Nöstlinger verband Gerald Votava eine Künstlerfreundschaft. Sie war es auch, die ihm die Verse vor ihrem Tod 2018 anvertraute. Entstanden ist ein Album, das kongenial auf die Dialektgedichte reagiert und Nöstlingers heitere bis schonungslose Gesellschaftsskizzen musikalisch erweitert. „I frog mi imma: Wos is schlimma? Bes oda bled?“ heißt es da in einem der abgründigen und zielgenau auch ins finstere Herz der Gegenwart treffenden Lieder.

Mit dem „Westbaunhof-Rudl“, der Zaungast im Leben anderer ist, oder der faulen „Jasmin vun da Vira-Schdiagn“, die sich einen Mann hält, der alles für sie macht, taucht man ein in ein Wien abseits von Sisi und Sachertorte. Abgebogen wird zudem ins Kriminelle und in Richtung Alter sowie finaler Abschied von der Welt, Stichwort Probeliegen in der Aufbahrungshalle.

In den Pausen zwischen den Liedern zitiert Votava, der in der Verfilmung des autobiografischen Nöstlinger-Romans „Maikäfer, flieg!“ sehr berührend den Vater der Dichterin mimte, aus Reden und Interviews der Schriftstellerin und macht noch einmal deren unbestechliches Eintreten für Solidarität, Gerechtigkeit und Gleichheit deutlich. Neoliberalismus und das „liebe Geld“, Gewalt an Frauen oder der sonderbar nachlässige Umgang Österreichs mit Kindern, deren Psyche und (Herzens-)Bildung – in all diese Ecken hat man Einblick, heiter bis rabenschwarz, ironisch bis tieftraurig.