Nadal steht im Finale der Australian Open, Comeback von Djokovic fixiert

Nach seiner Ausweisung aus Australien und dem Verpassen der laufenden Australian Open kehrt Novak Djokovic in Dubai ins Turniertennis zurück. Der Weltranglistenerste aus Serbien führt die Setzliste des ATP-Turnier vom 14. bis 26. Februar in den Vereinigten Arabischen Emiraten an, teilten die Organisatoren mit. Djokovic hat das Turnier in Dubai bisher fünfmal gewonnen.