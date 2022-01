Macron will Putin Deeskalationsweg im Ukraine-Konflikt vorschlagen

Pressestimmen zur Ukraine-Krise

Zur Ukraine-Krise schreiben Zeitungen am Freitag:

ABC (Madrid):

"Die erste Runde des neuen Kalten Krieges wurde von Joe Biden gewonnen, der 'Sleepy', schläfrig genannt wird, aber Wladimir Putin mit einem Haken am Kinn traf, der ihn auf die Matte schickte. Der russische Staatschef hatte das Atlantische Bündnis schriftlich aufgefordert, auf eine Expansion nach Osteuropa, insbesondere in die Ukraine, zu verzichten. Der US-Präsident antwortete, dass weder sein Land noch die NATO insgesamt dies ausschließen werden. So klar und deutlich. Angesichts dessen hat Moskau keine andere Wahl, als 'wenig optimistisch' zu sein, obwohl es glaubt, 'Optionen für Diplomatie' zu sehen, eine Möglichkeit, das Eingeständnis einer Niederlage zu vermeiden und Verhandlungen fortzusetzen, statt seinen Panzern an der russisch-ukrainischen Grenze den Angriffsbefehl zu erteilen.

Wie kann ein Krieg vermieden werden? Moskau muss die Souveränität seiner Nachbarn respektieren, und seine Nachbarn müssen die russische Souveränität respektieren. Dieser Kalte Krieg ist ebenso wie der vorangegangene mehr ein politischer als ein militärischer Konflikt. Vielleicht sollte man Russland einen NATO-Beitritt anbieten? Aber das würde Moskau wohl ablehnen und im Westen als Witz abgetan werden."

La Stampa (Turin):

"Die Zange um die Ukraine drückt sich weiter zusammen. Vielleicht wird sie nicht eingesetzt, aber das alles ist kein Bluff. Es ist eine schwere Drohung, die auf einen Zweck abzielt. Putins Ziele sind die russische Einflusszone in Europa, die Rückkehr der Ukraine unter die Fittiche Moskaus und der Rückzug der NATO. Die US-amerikanische Antwort eröffnet Verhandlungsperspektiven, die halbwegs einen Vorstoß bringen können: eine Stabilisierung der Sicherheit in Europa, weniger NATO-Truppen an Russlands Grenzen im Austausch für weniger russische Truppen an den Grenzen der NATO, eine Ukraine, die frei ist, andere Wege für Sicherheit zu wählen – im Moment liegt Kiews Eintritt in das Bündnis jedenfalls noch in sehr weiter Ferne.

Russland nutzt das als Vorwand. Die Verhandlungsbedingungen sind also da. Sofern Verhandeln das ist, was Moskau will. Machen wir uns auf zwei bis drei Wochen Diplomatie gefasst. Putin wird nach Peking zu den Olympischen Winterspielen fahren. Er wird keinen Krieg anfangen, der die Eier im Korb seines Freundes Xi kaputt macht, dessen Rückhalt er mehr denn je braucht."

Neue Zürcher Zeitung:

"Putin versteht es, Vor- und Nachteile nüchtern abzuwägen. Die Risiken eines Großkrieges – von hohen Verlusten über Sanktionen bis hin zu innenpolitischer Kritik – dürften ihn kaum kaltlassen. Trotzdem kann er nicht einfach klein beigeben. (...)

Die nach Moskau übermittelten Vorschläge bauen Putin jedoch eine Brücke. Er sollte sie im eigenen Interesse nutzen. Natürlich bieten die USA und die NATO weit weniger, als der Kreml gefordert hatte. Aber falls Putin die Vorschläge einfach ablehnt, bewiese er nur, dass er an einem Dialog nie interessiert war. Konkret eröffnet sich die Chance auf Vereinbarungen in zwei Bereichen: Rüstungskontrolle und vertrauensbildende Maßnahmen."

Die USA sind nun bereit, über ein Verbot der Stationierung von Mittelstreckenwaffen in Europa zu sprechen. Auf einen früheren Vorschlag Putins hatten sie kühl reagiert, weil Russland das bis 2019 geltende Verbot über Jahre verletzt hatte. Aber in der jetzigen Lage lohnt es sich, die Frage neu aufzugreifen."

Tages-Anzeiger (Zürich):

"Sanktionen gegen Staatsoberhäupter sind sehr selten und umstritten. Im Falle von Putin ist es wohl der Versuch, den Kreml-Herrn mit drastischen Ankündigungen von einem Einmarsch in die Ukraine abzuhalten. Ein Vorgehen allein gegen Putin hätte allerdings finanziell kaum Folgen, wie ein Kreml-Sprecher sofort versicherte, denn der russische Präsident dürfe laut Gesetz keine Vermögen im Ausland halten. Doch das US-Finanzministerium hat schon vor Jahren verkündet, dass Putin sehr wohl persönliches Vermögen halte. Dieses werde von der Bank Rossiya verwaltet, dessen größter Aktionär Putins persönlicher 'Kassierer' sei.

Seit Jahren wird spekuliert, ob die USA dereinst gegen diese Entourage von Putin vorgehen werden, die zumindest bis vor wenigen Jahren Hunderte Millionen Dollar verwaltete, die unmittelbar Putin zugeschrieben werden. Sollte dies jetzt geschehen, könnte das auch Auswirkungen auf den Schweizer Finanzplatz haben – denn Putins 'Kassenwart' hatte hierzulande Millionen gebunkert. Die Panama Papers zeigten 2016, dass die Bank Rossiya Dutzende Millionen über die Zürcher Gazprombank leitete, und zwar im Namen eines Strohmanns, eines engen Freunds von Putin, der auch Pate seiner Tochter ist."

Trouw (Amsterdam):

"Olaf Scholz befindet sich in einer misslichen Lage. Seine SPD, die stets gute Beziehungen zu Russland anstrebte, ist in der Ukraine-Frage uneins – vor allem darüber, welche Sanktionen angesichts des neuen aggressiven Vorgehens Russlands angebracht wären. Die Aussetzung der Inbetriebnahme der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 – lange ein Tabu bei der SPD - sei jedoch durchaus eine Option, betonte Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen am Donnerstag im Bundestag.

Doch bei der Lieferung von Waffen bleibt Deutschland ein Geizhals. Nicht nur die USA und Großbritannien haben großzügig Waffen geliefert, sondern auch kleinere Länder wie die baltischen Staaten und Tschechien sind zur Hilfe gekommen. Deutschland, der fünftgrößte Waffenexporteur der Welt, stellt 5000 Schutzhelme zur Verfügung. 'Was will Deutschland als nächstes zur Unterstützung schicken?', spottete Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko in der 'Bild'-Zeitung. 'Kopfkissen?'"

Nesawissimaja Gaseta (Moskau):

"Moskau hat nun die amerikanische Antwort erhalten auf die russischen Vorschläge zur Sicherheit. Die USA haben, wie zu erwarten war, nur einen Teil davon angenommen – und auch das nur unter Vorbehalt. Im Kreml wird dies aber nicht als Anlass für einen Konflikt gesehen, wie aus den Kommentaren des russischen Außenministers Sergej Lawrow und des Pressesprechers des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, hervorgeht. Russland ist allem Anschein nach nicht auf Eskalationskurs. (...)