Auch ein „ewiger Hai“ erlebt noch Neues: HCI muss zwei Mal in Graz ran

Und schon der kurze Blick auf die durch die unterschiedliche Anzahl der Spiele schwer einzuordnende Tabelle zeigt: Nichts ist fix, aber vieles scheint möglich. „Für uns ist jedes unserer restlichen zwölf Spiele ein Sechs-Punkte-Match. Wir können es in die Top 6 schaffen, aber auch komplett rausfallen“, weiß Pedevilla. Ohne die Zwischenrunde gewinnt das Ende des Grunddurchgangs jedenfalls an Bedeutung.

„The trend is your friend“ („Der Trend ist dein Freund“), sagt man an der Börse. Das gilt aber auch für die Haie, die zuletzt durchwegs starke Auftritte aufs Eis brachten. Beim 2:3 im Pustertal – der einzigen Niederlage in den jüngsten vier Spielen – klebte der Truppe von Mitch O’Keefe auch ein bisschen das Pech auf der Schlägerschaufel.