Griechische Küstenwache findet verletzten Wal vor Athener Stadtstrand

Athen – Im seichtem Gewässer am Athener Stadtstrand hat die Küstenwache einen verletzten Cuvier-Schnabelwal entdeckt. Walschützer der Organisation "Arion" kämpfen nun mit der Küstenwache um das Leben des Meeressäugers. Der Wal habe Verletzungen an Kopf und Körper, sagte Meeresbiologe Drosos Koutsoubas am Freitagmorgen dem Nachrichtensender Skai. Es sei nicht auszuschließen, dass er von einem Bootspropeller getroffen worden sei. "Normalerweise enden diese Fälle nicht gut", sagte der Wissenschaftler.