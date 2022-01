Autolenker prallte auf A10 in Salzburg in Zapfsäule von Raststätte

Eben im Pongau – Auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg ist am Freitag gegen 4.00 Uhr ein 77-jähriger Kärntner mit seinem SUV gegen eine Zapfsäule der Tankstelle bei Eben im Pongau gekracht. Der Lenker war im starken Schneefall mit rund 80 km/h in die Raststation eingefahren, im Glauben, es handle sich um die Hauptspur der Autobahn. Als er seinen Irrtum erkannte, versuchte er noch zu bremsen. Der Pkw geriet aber ins Schleudern und prallte gegen die Zapfsäule und einen Pfeiler aus Beton.