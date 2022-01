Anti-Atomwaffen-Initiative Ican warnt: Ukraine-Konflikt "extrem gefährlich"

Genf – Die mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (Ican) hat vor einer Eskalation des Ukraine-Konflikts gewarnt. "Jeder Konflikt, an dem ein oder mehrere nuklear bewaffnete Staaten beteiligt sind, ist extrem gefährlich", sagte Ican-Chefin Beatrice Fihn der Nachrichtenagentur AFP.

Ein Abbau der Spannungen zwischen den Atommächten USA und Russland sei dringend nötig. "Es ist nicht die Zeit für Kriegstreiberei und Macho-Drohungen, sondern vielmehr dafür, sich an einen Tisch zu setzen und zu verhandeln."

In einem "sehr hektischen Sicherheitsumfeld können die Dinge sehr, sehr schnell eskalieren", warnte Fihn. Sie äußerte sich besonders besorgt über "die Atomwaffen, die an der russischen Grenze, aber auch in ganz Europa stationiert sind". Diese könnten im Falle eines umfassenden militärischen Konflikts zu "Zielscheiben" werden, sagte die Ican-Chefin.