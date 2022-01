Vatikan rechnet 2022 mit Defizit von 33 Millionen Euro

Die Steigerung der Erträge aus Immobilien und die Zentralisierung von Finanzanlagen seien die Leitlinien für die Zukunft. Der Präfekt des Wirtschaftssekretariats sprach auch über die Art und Weise, wie der Verkauf des Gebäudes in der Sloane Avenue in London zustande kam. Die Londoner Immobilie steht im Mittelpunkt eines seit Juli laufenden Finanzprozesses im Vatikan. Der Verkauf des Palasts sei "eine Operation, die in voller Transparenz und nach den neuen Regeln der vatikanischen Verträge durchgeführt wurde", so der Prälat. (APA)