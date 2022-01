Ermittlungen nach Tod von Bauern in Jauchegrube in Bayern

München – Ein Bauer in Oberbayern ist tot in einer Jauchegrube gefunden worden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Verdachts auf Tötung. Der Landwirt war am Mittwoch vergangener Woche in Bockhorn im Landkreis Erding zunächst über Stunden vermisst worden. Schließlich fanden Einsatzkräfte den noch laufenden Traktor und später den Mann selbst in einer etwa 1,70 Meter tiefen Güllegrube auf seinem Grundstück.