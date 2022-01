Transit-Streit: Söder plädiert für höhere Lkw-Maut auf Brenner-Route

Lkw-Stau in Gries am Brenner.

Wien – Um den Lkw-Verkehr über den Brenner einzudämmen und den Lkw-Dauerstreit mit Tirol zu befrieden, schlägt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) höhere Mautgebühren vor. Ein Problem auf der Brenner-Route seien die "relativ niedrigen Mautgebühren", heißt es in einem Brief Söders an den neuen Verkehrsminister Volker Wissing (FDP), aus dem der Münchner Merkur (Samstag) zitiert.