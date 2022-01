Offiziell: Deutscher Oenning wird neuer Trainer beim FC Wacker Innsbruck

Der Trainer: Oenning startete seine Trainerlaufbahn 2003 als Co-Trainer beim deutschen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Dort arbeitete er unter anderem unter Horst Köppel, Dick Advocaat und Holger Fach, mit dem er im Anschluss an die Zeit in Gladbach auch den VfL Wolfsburg trainierte.

Seinen ersten Job als Cheftrainer übernahm Oenning im Jahr 2007 in der Jugend des VfL Bochum, ehe ihn sein Weg nur ein Jahr später zurück in den Profifußball zum 1.FC Nürnberg führte. Beim „Club“ schaffte er den Sprung vom Co- Trainer über den Interimstrainer bis hin zum Cheftrainer und konnte mit Nürnberg von der zweiten Liga über die Relegation in die Bundesliga aufsteigen. 2010 schloss er sich dem Hamburger Sportverein an, bei dem er ebenfalls zunächst als Co-Trainer und später als Cheftrainer in der deutschen Bundesliga fungierte.