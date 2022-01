Vals – Starke Schneeverwehungen auf der Schmirntalstraße in Vals haben am Freitagnachmittag für einen schweren Autounfall gesorgt. Die Lenkerin (26) war mit dem Wagen von der Straße abgekommen, dieser überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen, zwei mitfahrende Kinder – 1 und 5 Jahre alt – blieben unverletzt. Am Pkw entstand jedoch Totalschaden. (TT.com)